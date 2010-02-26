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Sofra / Çorbalar / Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet domates

1 adet kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı domates püresi

1 su bardağı haşlanıp ezilmiş mısır

Yarım su bardağı haşlanmış mısır

1 adet kırmızı biber

Tuz



Üzeri için:

Mısır taneleri

1 çorba kaşığı krema


YAPILIŞI

Soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine kabukları soyulup, çekirdekleri çıkartılıp küp doğranmış domatesleri ve domates püresini ilave edin. Ezilmiş mısır, mısır, kıyılmış kırmızı biber ve tuz ekleyip, karıştırarak kaynatın. Piştiğinde üzerine krema gezdirin. Mısır serpiştirip servis yapın.
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