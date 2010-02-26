Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet domates
1 adet kıyılmış soğan
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı domates püresi
1 su bardağı haşlanıp ezilmiş mısır
Yarım su bardağı haşlanmış mısır
1 adet kırmızı biber
Tuz
Üzeri için:
Mısır taneleri
1 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine kabukları soyulup, çekirdekleri çıkartılıp küp doğranmış domatesleri ve domates püresini ilave edin. Ezilmiş mısır, mısır, kıyılmış kırmızı biber ve tuz ekleyip, karıştırarak kaynatın. Piştiğinde üzerine krema gezdirin. Mısır serpiştirip servis yapın.