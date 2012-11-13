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Sofra / Çorbalar / Domatesli Soğuk Çorba Tarifi

Domatesli Soğuk Çorba Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domatesli Soğuk Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy domates

2 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

3 dal maydanoz, 1 diş sarmısak

7 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı sirke

3 su bardağı su

Tuz, karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Domates ve salatalıkları soyup küp doğrayın. Kırmızı biberin tohumlarını çıkarıp küp doğrayın. Maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Tüm malzemeyi karıştırın. İçinden 6 çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanını blendere alın. Üzerine zeytinyağı, toz şeker, sirke, pul biber, tuz ve karabiber katıp blenderden geçirin. Geniş bir kaba alıp üzerine suyu ilave edin. Karıştırıp, buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis kaplarına aktarın. Üzerine ayırdığınız malzemeyi paylaştırıp servis yapın.
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