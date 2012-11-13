Domatesli Soğuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domates ve salatalıkları soyup küp doğrayın. Kırmızı biberin tohumlarını çıkarıp küp doğrayın. Maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Tüm malzemeyi karıştırın. İçinden 6 çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanını blendere alın. Üzerine zeytinyağı, toz şeker, sirke, pul biber, tuz ve karabiber katıp blenderden geçirin. Geniş bir kaba alıp üzerine suyu ilave edin. Karıştırıp, buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis kaplarına aktarın. Üzerine ayırdığınız malzemeyi paylaştırıp servis yapın.