Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 çorba kaşığı tereyağı
5 çorba kaşığı pirinç
2 dal maydanoz
4 su bardağı su
İsteğe göre haşlanmış et
YAPILIŞI
Domatesleri yıkayıp rendeleyin. Biberleri ince ince doğrayın. Tencereye yağı koyun. U¨zerine domates, biber, pirinc¸ ve suyu da ilave ederek 20 dakika pişirmeye bırakın. Maydanozu yıkayıp çok ince kıyarak tencereye ekleyin. İsterseniz üzerine nane de serpiştirebilirsiniz. Çorbanın besleyici değerini artırmak için haşlanmıs¸ et ilave edebilirsiniz.
PÜF NOKTASI
9 aydan büyük çocuklar için.