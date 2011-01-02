Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri yıkayıp rendeleyin. Biberleri ince ince doğrayın. Tencereye yağı koyun. U¨zerine domates, biber, pirinc¸ ve suyu da ilave ederek 20 dakika pişirmeye bırakın. Maydanozu yıkayıp çok ince kıyarak tencereye ekleyin. İsterseniz üzerine nane de serpiştirebilirsiniz. Çorbanın besleyici değerini artırmak için haşlanmıs¸ et ilave edebilirsiniz.