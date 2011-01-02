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Sofra / Çorbalar / Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domatesli pirinç çorbası nasıl hazırlanır?
Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

5 çorba kaşığı pirinç

2 dal maydanoz

4 su bardağı su

İsteğe göre haşlanmış et

YAPILIŞI

Domatesleri yıkayıp rendeleyin. Biberleri ince ince doğrayın. Tencereye yağı koyun. U¨zerine domates, biber, pirinc¸ ve suyu da ilave ederek 20 dakika pişirmeye bırakın. Maydanozu yıkayıp çok ince kıyarak tencereye ekleyin. İsterseniz üzerine nane de serpiştirebilirsiniz. Çorbanın besleyici değerini artırmak için haşlanmıs¸ et ilave edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

9 aydan büyük çocuklar için.
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