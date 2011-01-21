Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğan ve sıvı yağı bir tencereye alıp orta ateşte kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ilave edip, kavurmayı sürdürün. Kaynamış suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Daha sonra pirinci ilave edip yumuşayana kadar pişirin ve ocağın altını kapatın. Tuz ve ince kıyılmış naneyi tencereye ekleyip karıştırın.Sıcak olarak servis yapın.