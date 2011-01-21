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Sofra / Çorbalar / Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates pirinç çorbası nasıl hazırlanır?
Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet domates

1 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı kaynar su

Yarım çay bardağı pirinç

Bir tutam tuz

5-6 dal nane

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğan ve sıvı yağı bir tencereye alıp orta ateşte kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ilave edip, kavurmayı sürdürün. Kaynamış suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Daha sonra pirinci ilave edip yumuşayana kadar pişirin ve ocağın altını kapatın. Tuz ve ince kıyılmış naneyi tencereye ekleyip karıştırın.Sıcak olarak servis yapın.
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