Domatesli Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet domates
1 adet orta boy soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı pirinç
Bir tutam tuz
5-6 dal nane
YAPILIŞI
Rendelenmiş soğan ve sıvı yağı bir tencereye alıp orta ateşte kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ilave edip, kavurmayı sürdürün. Kaynamış suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Daha sonra pirinci ilave edip yumuşayana kadar pişirin ve ocağın altını kapatın. Tuz ve ince kıyılmış naneyi tencereye ekleyip karıştırın.Sıcak olarak servis yapın.