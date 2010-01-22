Dövme Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohut, dövme buğday ve inciği ayrı ayrı haşlayın. Başka bir tencerede tavuk suyunu kaynatın. Un, yoğurt, un, yumurta sarısı ve 1 çay bardağı suyu çırpma teliyle karıştırın. Karışımı tavuk suyuna ekleyip karıştırın. Daha önce pişen nohut, buğday ve kuşbaşı doğranmış inciği tencereye ilave edin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerinin sosu için tereyağını eritin. İçine pulbiber ve nane ekleyip çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.