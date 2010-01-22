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Dövme Çorbası Tarifi

Dövme çorbası sofranıza renk katacak. Dövme çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
Dövme Çorbası Tarifi
  • 2
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı dövme buğday

2 çorba kaşığı nohut

1 adet kuzu incik

1 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

Tuz, karabiber

2 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber, nane

YAPILIŞI

Nohut, dövme buğday ve inciği ayrı ayrı haşlayın. Başka bir tencerede tavuk suyunu kaynatın. Un, yoğurt, un, yumurta sarısı ve 1 çay bardağı suyu çırpma teliyle karıştırın. Karışımı tavuk suyuna ekleyip karıştırın. Daha önce pişen nohut, buğday ve kuşbaşı doğranmış inciği tencereye ilave edin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerinin sosu için tereyağını eritin. İçine pulbiber ve nane ekleyip çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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