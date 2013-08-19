Düğün Çorbası Tarifi

Kuzu etini, 6 su bardağı su ve soyulmuş bütün haldeki soğanla birlikte, düdüklü tencerede 30 dakika haşlayın. Dilerseniz 2-3 parça kuzu kemiğini de tencereye ekleyebilirsiniz. Etler iyice pişince, süzgeçle alıp, tabağa koyun. Didikleyip, tekrar suya katın. Diğer tarafta çukur bir kapta yağ ve unu

pembeleşene dek kavurun. Kavrulan unu, içinden soğan ve kemikleri çıkardığınız yemeğe ekleyin. Tuzu ilave ederek, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çorba koyulaşana dek pişirin. Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. 1 çay bardağı soğuk su ekleyin. Çorbaya yavaş yavaş dökerek ve hızla karıştırarak ekleyin. 2-3 dakika daha pişirip, çorbayı hazırlayın. Servisten önce 3-4 çorba kaşığı zeytinyağında, 2 tatlı kaşığı kırmızı pulbiberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirin. En üste reyhan ekleyip, sıcak olarak servis yapın.