Düğün Çorbası Tarifi

nohut ve dövülmüş sarımsağı da katıp, kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakın. En son tuzunu ayarlayın. Bir tavada erittiğiniz tereyağına pul biber ve nane katıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

Et suyu ve üç su bardağı suyu tencereye alıp, kaynatın. Arpa şehriyeyi ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. Yumurta sarısı ve unu yarım su bardağı su ile birlikte bir kapta pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpın. Kaynayan şehriyeli karışıma yavaşça ilave ederken bir taraftan da karıştırın. Haşlanmış