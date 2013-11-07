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Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.
Düğün Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı et suyu

Üç buçuk su bardağı su

Yarım su bardağı arpa şehriye

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım çay bardağı un

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

3 diş sarmısak, tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber ve nane


YAPILIŞI

Et suyu ve üç su bardağı suyu tencereye alıp, kaynatın. Arpa şehriyeyi ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. Yumurta sarısı ve unu yarım su bardağı su ile birlikte bir kapta pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpın. Kaynayan şehriyeli karışıma yavaşça ilave ederken bir taraftan da karıştırın. Haşlanmış
nohut ve dövülmüş sarımsağı da katıp, kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakın. En son tuzunu ayarlayın. Bir tavada erittiğiniz tereyağına pul biber ve nane katıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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