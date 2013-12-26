Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti bol suda haşlayın. Sudan aldığınız etleri didikleyin. Ayrı bir yerde 3 çorba kaşığı un, yumurta, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı yoğurt ve haşlama suyundan 1 çorba kaşığı su alarak terbiye edin. Bu karışımı da tekrar haşlama suyuna ilave edip, bir taşım kaynatın. Eti ekleyin. Birkaç dakika kaynatıp, üzerine tereyağında yaktığınız toz kırmızıbiberi ve nane gezdirerek servis yapın.