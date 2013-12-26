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Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.
Düğün Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuzu gerdanı

6 su bardağı su

3 çorba kaşığı un

3 adet yumurta

1 çay kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağı

Toz kırmızıbiber

nane

tuz

YAPILIŞI

Eti bol suda haşlayın. Sudan aldığınız etleri didikleyin. Ayrı bir yerde 3 çorba kaşığı un, yumurta, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı yoğurt ve haşlama suyundan 1 çorba kaşığı su alarak terbiye edin. Bu karışımı da tekrar haşlama suyuna ilave edip, bir taşım kaynatın. Eti ekleyin. Birkaç dakika kaynatıp, üzerine tereyağında yaktığınız toz kırmızıbiberi ve nane gezdirerek servis yapın.
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