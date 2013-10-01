Dul Avrat Çorbası Tarifi

hamuru ilave edin. Tereyağında biber salçasını ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

Mercimeği, üzerini geçecek kadar su ile 20 dakika haşlayın. Soğanı küp doğrayın. Zeytinyağında soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Yarı pişmiş mercimeği, haşlama suyuyla birlikte soğana ekleyip kaynatın. Unu, 1 çay bardağı su ile yoğurup hamur elde edin. Hamuru merdaneyle açın. İlk önce iki parmak eninde şeritler kesin. Daha sonra bu şeritleri kareler halinde kesin. Tencerede kaynayan mercimeğe