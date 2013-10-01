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Dul Avrat Çorbası Tarifi

Adana'mızın en eski yemeklerindendir dul avrat çorbası. Dul avrat çorbası nasıl yapılır?
Dul Avrat Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı mercimek l 2 adet soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 su bardağı un l 1 çay bardağı su2

2 çorba kaşığı tereyağı

1'er çorba kaşığı biber salçası

nane

YAPILIŞI

Mercimeği, üzerini geçecek kadar su ile 20 dakika haşlayın. Soğanı küp doğrayın. Zeytinyağında soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Yarı pişmiş mercimeği, haşlama suyuyla birlikte soğana ekleyip kaynatın. Unu, 1 çay bardağı su ile yoğurup hamur elde edin. Hamuru merdaneyle açın. İlk önce iki parmak eninde şeritler kesin. Daha sonra bu şeritleri kareler halinde kesin. Tencerede kaynayan mercimeğe
hamuru ilave edin. Tereyağında biber salçasını ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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