Ekmek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. İnce kıyılmış maydanozu ekmeğin üzerine serpin. Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından limon suyuna 1 çorba kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin. Toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.