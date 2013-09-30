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Ekmek Çorbası Tarifi

Doyurucu ve bir o kadar lezzetli olan ekmek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ekmek Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dilim köy ekmeği

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 demet maydanoz

3 su bardağı su

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Tuz

YAPILIŞI

Köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. İnce kıyılmış maydanozu ekmeğin üzerine serpin. Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından limon suyuna 1 çorba kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin. Toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.
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