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Ekmek Kasesinde Nahluta Çorbası Tarifi

Ekmek kasesinde nahluta klasik tatlardan sıkılanlar için birebir. Ekmek kasesinde nahluta nasıl nasıl hazırlanır?
Ekmek Kasesinde Nahluta Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım soğan

1 çorba kaşığı margarin

1 adet havuç

Yarım patates

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz



Ekmek kasesi için:

1 adet ekmek hamuru


YAPILIŞI

Hazır ekmek hamurunu ısıya dayanıklı yuvarlak bir fırın kabına alın. Ekmeği önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. 2 gün açık havada bekletip bayatlamasını sağlayın. Daha sonra, üzerini kapak şeklinde kesip ekmeğin içini çıkartın. Çorba için 1 su bardağı kırmızı mercimeği iyice yıkayın. 1 çorba kaşığı margarini tencerede eritin. Yarım soğanı incecik kıyıp margarinle soteleyin. Tenceredeki soğana küp doğranmış havuç ve patatesle birlikte kimyon ve 4 su bardağı su ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Sebzeler piştikten sonra çorbayı blenderden geçirip süzün. Çorbayı ekmek kasesine alın. Üzerine yağ gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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