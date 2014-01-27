Ekmek Kasesinde Nahluta Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hazır ekmek hamurunu ısıya dayanıklı yuvarlak bir fırın kabına alın. Ekmeği önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. 2 gün açık havada bekletip bayatlamasını sağlayın. Daha sonra, üzerini kapak şeklinde kesip ekmeğin içini çıkartın. Çorba için 1 su bardağı kırmızı mercimeği iyice yıkayın. 1 çorba kaşığı margarini tencerede eritin. Yarım soğanı incecik kıyıp margarinle soteleyin. Tenceredeki soğana küp doğranmış havuç ve patatesle birlikte kimyon ve 4 su bardağı su ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Sebzeler piştikten sonra çorbayı blenderden geçirip süzün. Çorbayı ekmek kasesine alın. Üzerine yağ gezdirip sıcak olarak servis yapın.