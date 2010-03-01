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Ekmek Çorbası Tarifi

Doyurucu ve bir o kadar lezzetli olan ekmek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ekmek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bayat ekmek

200 gram süzme yoğurt

Bir avuç dolusu arpa şehriye

Yarım demet körpe ıspanak

Bir buçuk litre (10 su bardağı) tavuk suyu

Yarım tatlı kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Elde ufaladığınız ekmek içi ve yoğurdu, akşamdan karıştırıp, buzdolabında bekletin. Ertesi sabah yeniden iyice karıştırın. Tavuk veya et suyunu kaynatın (ben tavuk suyunu kaynatıp, bu suda haşlanmış tavuk etini de didikleyerek tekrar tencereye ilave ettim. Ayrıca bir avuç dolusu arpa şehriye ekledim). Daha sonra, yoğurtlu-ekmekli karışıma, sıcak tavuk suyundan azar azar 2-3 kaşık ekleyin. Suyun hepsini katıp, yedirin. En son, incecik doğradığınız körpe ıspanakları ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın.
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