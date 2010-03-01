Ekmek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elde ufaladığınız ekmek içi ve yoğurdu, akşamdan karıştırıp, buzdolabında bekletin. Ertesi sabah yeniden iyice karıştırın. Tavuk veya et suyunu kaynatın (ben tavuk suyunu kaynatıp, bu suda haşlanmış tavuk etini de didikleyerek tekrar tencereye ilave ettim. Ayrıca bir avuç dolusu arpa şehriye ekledim). Daha sonra, yoğurtlu-ekmekli karışıma, sıcak tavuk suyundan azar azar 2-3 kaşık ekleyin. Suyun hepsini katıp, yedirin. En son, incecik doğradığınız körpe ıspanakları ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın.