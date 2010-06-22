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Ekmek Güvecinde Dibek Aşı Keşkek Çorbası Tarifi

Ankara'nın eşsiz tarifi: Ekmek güvencinde, dibek aşı keşkek çorbası! Peki Ankara mutfağının en sevilen lezzeti Keşkek çorbası nasıl yapılır?
Ekmek Güvecinde Dibek Aşı Keşkek Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı aşurelik buğday

Yeteri kadar su

Yarımşar soğan ve domates

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

1'er tatlı kaşığı salça ve un

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber



Ekmek hamuru için:

1 su bardağı un, 1 adet yumurta

1 çay kaşığı instant maya

Yeteri kadar su, tuz

YAPILIŞI

Ekmek hamuru için, un, yumurta, maya ve tuzu bir kaba alıp karıştırın. Azar azar su ilave ederek çok sert olmayan bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 30 dakika mayalandırın. Hamuru ikiye ayırıp yuvarlak ekmek formu verin.Fırın tepsisine yerleştirip, 10 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, çıkarın. Çorbayı hazırlamak için buğdayı bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzdüğünüz buğdayın üzerini geçecek kadar su koyup, haşlayın. Domatesin kabuklarını soyup ince kıyın. Bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Üzerine kıyılmış biber ve domatesi ilave edin. Domates kavrulunca salçayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca haşlanmış buğdayı suyu ile birlikte ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 20 dakika kaynatıp ocaktan alın Servis için hazırladığınız ekmeklerin üst kısımlarını kapak şeklinde kesip, içlerini çıkarın. Çorbayı içlerine paylaştırıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorba servisi yapacağınız ekmekleri bir gün önceden pişirin. Çünkü ekmeğiniz taze olursa içine çorba koyduğunuzda kısa sürede dağılabilir
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