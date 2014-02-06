Ekşili Pancar Sapı Çorbası Tarihi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet soğan
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 çorba kaşığı salça
1 demet pancarın sap kısımları
2 çorba kaşığı un
8-10 su bardağı su
1 su bardağı haşlanmış nohut
Yeteri kadar tuz
karabiber
1 çorba kaşığı fesleğen
1 çorba kaşığı koruk ekşisi veya limon suyu
YAPILIŞI
Soğanları küp küp doğrayıp, tencereye alın. Yağ ve salçayı ekleyip, soğanlar pembeleşene dek soteleyin. Ardından pancar saplarını ince ince kıyıp tencereye aktarın. Suyunu çekene dek kavurun. Daha sonra unu ilave edip, 1-2 kez çevirerek kavurun. Hemen suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca nohutları, tuz, karabiber ve koruk ekşisini ekleyip, 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alınca fesleğen serperek, servis yapın.