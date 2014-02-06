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Ekşili Pancar Sapı Çorbası Tarihi

Oldukça doyurucu ve lezzetli ekşili pancar sapı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ekşili Pancar Sapı Çorbası Tarihi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 çorba kaşığı salça

1 demet pancarın sap kısımları

2 çorba kaşığı un

8-10 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yeteri kadar tuz

karabiber

1 çorba kaşığı fesleğen

1 çorba kaşığı koruk ekşisi veya limon suyu

YAPILIŞI

Soğanları küp küp doğrayıp, tencereye alın. Yağ ve salçayı ekleyip, soğanlar pembeleşene dek soteleyin. Ardından pancar saplarını ince ince kıyıp tencereye aktarın. Suyunu çekene dek kavurun. Daha sonra unu ilave edip, 1-2 kez çevirerek kavurun. Hemen suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca nohutları, tuz, karabiber ve koruk ekşisini ekleyip, 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alınca fesleğen serperek, servis yapın.

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