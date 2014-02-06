Ekşili Pancar Sapı Çorbası Tarihi

S oğanları küp küp doğrayıp, tencereye alın. Yağ ve salçayı ekleyip, soğanlar pembeleşene dek soteleyin. Ardından pancar saplarını ince ince kıyıp tencereye aktarın. Suyunu çekene dek kavurun. Daha sonra unu ilave edip, 1-2 kez çevirerek kavurun. Hemen suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca nohutları, tuz, karabiber ve koruk ekşisini ekleyip, 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alınca fesleğen serperek, servis yapın.