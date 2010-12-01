Ekşili Arabaşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu bir tavada sararana dek kavurun. Soğutup, üzerine suyu ilave edin ve karıştırarak kaynatın. Koyulaşınca bir tepsiye iki parmak kalındığında dökün ve ılıtın. Ayrı bir yerde tavuk budunu veya göğsünü bir tencerede 7 su bardağı su ile pişirin. Pişmeye yakın tuzunu ayarlayın. Pişen tavukları tencereden alıp, etini ince ince didikleyin. Kalan suyunu süzgeçten geçirerek, bir başka tencereye aktarın. Tencereyi ocağa alıp, kaynamaya bırakın. Bir kaseye 3 çorba kaşığı unu alın ve sulandırın. Kaynayan tavuk suyuna yavaş yavaş sulandırılmış unu akıtın. Koyulaşana dek karıştırın. Karabiber ve tuzunu ekleyin. Çorbanın inmesine yakın koruk ekşisini, parçalanmış tavuk etlerini ilave edip, bir taşım kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Salçayı ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Kuru kırmızı biberi közleyip, elle parçalayın. Bir servis tabağına, daha önce tepsiye yaydığınız hamurdan kaşıkla parçalar alın. Üzerine sıcak çorbadan dökün. Üzerine kavrulmuş salçayı gezdirin. En son olarak közlenip, parçalanmış kırmızı biberden ekleyip, sıcak olarak servis yapın.