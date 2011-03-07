Sofra Çorbalar Ekşili Mercimek Çorbası Nohut ve Patlıcanla Birlikte

Ekşili Mercimek Çorbası Nohut ve Patlıcanla Birlikte

Çok değişik bir tat ve çok değişik bir lezzet. Ekşili mercimek çorbası, nohut ve patlıcan ile birlikte. Peki bu değişik lezzet nasıl elde edilir? Ekşili mercimek çorbası, nohut ve patlıcanla birlikte nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta