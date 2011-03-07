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Ekşili Mercimek Çorbası Nohut ve Patlıcanla Birlikte

Çok değişik bir tat ve çok değişik bir lezzet. Ekşili mercimek çorbası, nohut ve patlıcan ile birlikte. Peki bu değişik lezzet nasıl elde edilir? Ekşili mercimek çorbası, nohut ve patlıcanla birlikte nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Ekşili Mercimek Çorbası Nohut ve Patlıcanla Birlikte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

1 tatlı kaşığı tepeleme biber salçası

1 tatlı kaşığı silme domates salçası

5 su bardağı su

1'er tutam kekik, pulbiber

ve karabiber

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 çorba kaşığı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı haşlanmış buğday

Yarım limonunun suyu, tuz



Üzeri için:

1 adet küçük kemer patlıcanı

1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleştirin. Üzerine domates ve biber salçalarını ekleyip bir iki çevirin. Su, tuz ve baharatları ilave edin. Kaynamaya başlayınca kırmızı mercimeği ekleyin. Mercimeğin pişmesine yakın, haşlanmış nohut ve buğdayı ilave edin. 5-10 dakika birlikte pişirin. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin. Patlıcanı küp doğrayıp tuzlu suda acısını alın. Kurulayıp erimiş tereyağında kızartın. Kaselere aldığınız çorbaların üzerine ekleyerek servis yapın.
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