Ekşili Mercimek Çorbası Nohut ve Patlıcanla Birlikte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy soğan
1 tatlı kaşığı tepeleme biber salçası
1 tatlı kaşığı silme domates salçası
5 su bardağı su
1'er tutam kekik, pulbiber
ve karabiber
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 çorba kaşığı haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı haşlanmış buğday
Yarım limonunun suyu, tuz
Üzeri için:
1 adet küçük kemer patlıcanı
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleştirin. Üzerine domates ve biber salçalarını ekleyip bir iki çevirin. Su, tuz ve baharatları ilave edin. Kaynamaya başlayınca kırmızı mercimeği ekleyin. Mercimeğin pişmesine yakın, haşlanmış nohut ve buğdayı ilave edin. 5-10 dakika birlikte pişirin. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin. Patlıcanı küp doğrayıp tuzlu suda acısını alın. Kurulayıp erimiş tereyağında kızartın. Kaselere aldığınız çorbaların üzerine ekleyerek servis yapın.