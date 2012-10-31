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Sofra / Çorbalar / Elvan Kız Çorbası Tarifi

Elvan Kız Çorbası Tarifi

Farklı lezzet denemek isteyenler için birebir olan elvan kız çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Elvan Kız Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy patates

5 su bardağı su

2 adet defne yaprağı

Yarım limonun suyu

2 diş sarmısak

Yarım kahve fincanı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1'er adet soğan ve havuç

1 kahve fincanı un

1 çorba kaşığı nane

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı beyazbiber, tuz

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine küp doğranmış patatesi ekleyin. Ardından su, defne yaprağı, limon suyu ve sarımsak ilave edin. Ocağa oturtup 30 dakikada pişirin. Ilındıktan sonra robottan geçirin ve yeniden tencereye alın. Sıvı yağ ve tereyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğan ve havucu birkaç dakika kavurun. Üzerine un ilave edin ve kısık ateşte unun kokusu gidene kadar kavurun. Hazırladığınız karışımı blenderden geçirdiğinize ilave edin. Ocağa oturtup kaynamaya bırakın. Üzerine kıyılmış nane, pul biber, beyaz biber ve tuz ilave edin. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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