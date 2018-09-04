Enginar Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Servis için 6 adet enginarın ortasındaki tüylü kısmı yaprakları üzerinde kalacak şekilde kaşık yardımıyla çıkarın. Yapraklarının açılmaması için iple enlemesine bağlayıp, tuz eklenmiş bol suda hafif yumuşayana dek haşlayın. Soğuk suya çıkarıp suyunu süzün. Daha sonra soğumaya bırakın. Çorba için tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı katıp birkaç dakika karıştırın. Ardından dilimlenmiş enginarları ilave edin ve su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Terbiye için tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ilave edin. 1 dakika sonra ocaktan alıp, blenderden geçirin. Ilık çorbayı soğuk enginarların içlerine pay edin. Dereotu ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.