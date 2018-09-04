Enginar Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet temizlenmiş enginar
50 gram tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 adet soğan
1 diş sarımsak
5 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber
Terbiye için:
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı limon suyu
Servis için:
6 adet kabuklu enginar
Süslemek için: Dereotu ve rendelenmiş limon kabuğu
YAPILIŞI
Servis için 6 adet enginarın ortasındaki tüylü kısmı yaprakları üzerinde kalacak şekilde kaşık yardımıyla çıkarın. Yapraklarının açılmaması için iple enlemesine bağlayıp, tuz eklenmiş bol suda hafif yumuşayana dek haşlayın. Soğuk suya çıkarıp suyunu süzün. Daha sonra soğumaya bırakın. Çorba için tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı katıp birkaç dakika karıştırın. Ardından dilimlenmiş enginarları ilave edin ve su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Terbiye için tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ilave edin. 1 dakika sonra ocaktan alıp, blenderden geçirin. Ilık çorbayı soğuk enginarların içlerine pay edin. Dereotu ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.