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Enginar Çorbası

Enginar Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet temizlenmiş enginar

50 gram tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 adet soğan

1 diş sarımsak

5 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber



Terbiye için:

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı limon suyu



Servis için:

6 adet kabuklu enginar



Süslemek için: Dereotu ve rendelenmiş limon kabuğu

YAPILIŞI

Servis için 6 adet enginarın ortasındaki tüylü kısmı yaprakları üzerinde kalacak şekilde kaşık yardımıyla çıkarın. Yapraklarının açılmaması için iple enlemesine bağlayıp, tuz eklenmiş bol suda hafif yumuşayana dek haşlayın. Soğuk suya çıkarıp suyunu süzün. Daha sonra soğumaya bırakın. Çorba için tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı katıp birkaç dakika karıştırın. Ardından dilimlenmiş enginarları ilave edin ve su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Terbiye için tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ilave edin. 1 dakika sonra ocaktan alıp, blenderden geçirin. Ilık çorbayı soğuk enginarların içlerine pay edin. Dereotu ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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