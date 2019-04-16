DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Enginar Çorbası Tarifi

Enginar Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu enginar çorbası yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Enginar çorbası nasıl yapılmalıdır?
Enginar Çorbası Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet çanak enginar



1 adet soğan



2 diş sarmısak



1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı



1 adet patates



2 adet limon



4 su bardağı su



2 adet sakız enginar



1 tatlı kaşığı tereyağı



4-5 dal dereotu



tuz, karabiber



Terbiye için :



1 adet yumurta sarısı



1 çay bardağı süt



1 çorba kaşığı un


YAPILIŞI

Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin.İçine iri doğradığınız çanak enginarları ve patatesi ilave ederek sotelemeye devam edin. Üzerine 1 adet limonun suyunu gezdirin ve tuz ilave edin. Tencereye malzemelerin üzerini geçecek kadar yaklaşık 4 su bardağı su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Diğer taraftan 2 adet sakız enginarı kabukları üzerinde kalacak şekilde ayıklayıp dörde bölün. Ortasındaki tüylü kısmı bir kaşık yardımı ile temizleyip tencereye alın. Üzerine limon suyu ve üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin. 10 dakika haşlayıp bir süzgeç yardımıyla sudan alın. 1 tatlı kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli tavada eritip enginarları soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirip kenara alın. Tenceredeki sebzeler pişip yumuşayınca pürüzsüz olacak şekilde blenderden geçirin. Çorbanın terbiyesi için süt, yumurta sarısı ve unu topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Terbiyeyi tencereye azar azar ve karıştırarak ekleyin ve sonrasında da karıştırmaya devam edin. Sotelediğiniz sakız enginarları ince kıyılmış dereotu ile beraber çorbaya ekleyip 1-2 taşım kaynatın ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sakız enginar veya bebek enginar olarak bilinen enginar çeşidi, yaprakları sivri, kenarları düzgün, lezzetli bir enginar türüdür. Sakız enginarı haşladığınız suyu atmayıp, cam kavanozlarda saklayarak çorba veya yemek yaparken değerlendirebilirsiniz
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN