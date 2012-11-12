Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 adet enginar 1 çorba kaşığı tereyağı 1 adet küçük boy soğan 2 çorba kaşığı un 6 su bardağı ılık su Yarım çay bardağı sirke Yarım çay bardağı krema Bir tutam beyaz biber Tuz Üzerine: 1 adet enginar 1'er çorba kaşığı un ve galeta unu Tuz, karabiber, pul biber Kızartmak için: 1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

TEREYAĞINI eritip, ince kıyılmış enginarları ve soğanı birkaç dakika sote edin. Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun. Su, sirke ve kremayı katın.Tuz ve beyazbiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp kaynatın. Üzeri için bir adet enginarı ince dilimleyin. Unu tuz, karabiber ve pulbiberle karıştırın. Enginarları önce unlu karışıma, daha sonra galeta ununa bulayın. Tereyağında önlü arkalı kızartın. Enginar çorbasının üzerine ekleyip servis yapın.