Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet enginar
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet küçük boy soğan
2 çorba kaşığı un
6 su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı sirke
Yarım çay bardağı krema
Bir tutam beyaz biber
Tuz
Üzerine: 1 adet enginar
1'er çorba kaşığı un ve galeta unu
Tuz, karabiber, pul biber
Kızartmak için:
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
TEREYAĞINI eritip, ince kıyılmış enginarları ve soğanı birkaç dakika sote edin. Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun. Su, sirke ve kremayı katın.Tuz ve beyazbiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp kaynatın. Üzeri için bir adet enginarı ince dilimleyin. Unu tuz, karabiber ve pulbiberle karıştırın. Enginarları önce unlu karışıma, daha sonra galeta ununa bulayın. Tereyağında önlü arkalı kızartın. Enginar çorbasının üzerine ekleyip servis yapın.