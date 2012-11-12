DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Enginar Çorbası Tarifi

Enginar Çorbası Tarifi

Sofranıza renk katacak enginar çorbası tarifini mutlaka deneyin. Enginar çorbası nasıl hazırlanır? Enginar çorbası tarifi...
Enginar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı un

6 su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı krema

Bir tutam beyaz biber

Tuz



Üzerine: 1 adet enginar

1'er çorba kaşığı un ve galeta unu

Tuz, karabiber, pul biber



Kızartmak için:

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

TEREYAĞINI eritip, ince kıyılmış enginarları ve soğanı birkaç dakika sote edin. Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun. Su, sirke ve kremayı katın.Tuz ve beyazbiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp kaynatın. Üzeri için bir adet enginarı ince dilimleyin. Unu tuz, karabiber ve pulbiberle karıştırın. Enginarları önce unlu karışıma, daha sonra galeta ununa bulayın. Tereyağında önlü arkalı kızartın. Enginar çorbasının üzerine ekleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN