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Enginar Çorbası Tarifi

Sofranıza renk katacak enginar çorbası tarifini mutlaka deneyin. Enginar çorbası nasıl hazırlanır? Enginar çorbası tarifi...
Enginar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı mısırözü yağı

veya tereyağı

1 çay bardağı un

4-5 su bardağı su

1 kavanoz (500 gram)

enginar konservesi

1 adet orta boy soğan

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı fesleğen

1 çorba kaşığı mercanköşk

1 adet haşlanmış havuç

2-3 kereviz yaprağı, tuz

YAPILIŞI

Unu, mısırözü yağında rengi biraz dönene dek kavurun. Üzerine 4-5 bardak suyu, yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Ardından ince ince kı- yılmış enginarları, kabuğu soyulmuş bütün soğanı ve tuzu katın. Çorbayı, orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başladığında içine, limon suyuyla birlikte iyice çırpılmış yumurtayı katıp karıştırın. Biber salçasını çok az yağda inceltip içine fesleğen ve mercanköşkü ekleyin. Bu karışımı, indirmeye yakın çorbaya ilave edin. Çorbayı ocaktan alıp içine haşlanmış ve doğranmış havuçları ve kereviz yapraklarını ilave edin. Servis yapın.
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