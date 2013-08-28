Enginar Çorbası Tarifi

Unu, mısırözü yağında rengi biraz dönene dek kavurun. Üzerine 4-5 bardak suyu, yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Ardından ince ince kı- yılmış enginarları, kabuğu soyulmuş bütün soğanı ve tuzu katın. Çorbayı, orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başladığında içine, limon suyuyla birlikte iyice çırpılmış yumurtayı katıp karıştırın. Biber salçasını çok az yağda inceltip içine fesleğen ve mercanköşkü ekleyin. Bu karışımı, indirmeye yakın çorbaya ilave edin. Çorbayı ocaktan alıp içine haşlanmış ve doğranmış havuçları ve kereviz yapraklarını ilave edin. Servis yapın.