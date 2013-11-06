Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları ve soğanı küp doğrayın. Tavuk suyunu bir tencereye alıp üzerine enginar ve soğanı ekleyin. Tuz ve tozşekeri ilave edip, 25 dakika pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde yarım enginarı küçük küpler halinde doğrayın ve bir tavaya alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Süzüp kenara alın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Haşlanmış enginar, dolmalık fıstık ve dereotunu karıştırın. Kaselere paylaştırdığınız çorbanın üzerine hazırladığınız enginarlı ve dolmalık fıstıklı karışımı ekleyerek servis yapın.