DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Enginar Çorbası Tarifi

Enginar Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu enginar çorbası yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Enginar çorbası nasıl yapılmalıdır?
Enginar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

1 adet soğan

3 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı silme tozşeker

tuz



Üzeri için:

Yarım enginar

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 dal kıyılmış dereotu


YAPILIŞI

Enginarları ve soğanı küp doğrayın. Tavuk suyunu bir tencereye alıp üzerine enginar ve soğanı ekleyin. Tuz ve tozşekeri ilave edip, 25 dakika pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde yarım enginarı küçük küpler halinde doğrayın ve bir tavaya alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Süzüp kenara alın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Haşlanmış enginar, dolmalık fıstık ve dereotunu karıştırın. Kaselere paylaştırdığınız çorbanın üzerine hazırladığınız enginarlı ve dolmalık fıstıklı karışımı ekleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN