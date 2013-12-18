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Enginar Çorbası Tarifi

Sofranıza renk katacak enginar çorbası tarifini mutlaka deneyin. Enginar çorbası nasıl hazırlanır? Enginar çorbası tarifi...
Enginar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

Yarım demet roka

1 tatlı kaşığı un

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dal taze sarımsak

2 dal taze soğan,

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı soya kreması

Deniz tuzu,

pu lbiber

YAPILIŞI

Un ve zeytinyağını bir tencereye alıp, unun rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Kıyılmış taze sarımsak ve soğanı ilave edin. Birkaç kez çevirdikten sonra suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra küp şeklinde doğranmış enginar ve iri kıyılmış rokayı ilave edin. Enginar yumuşayana kadar pişirin ve kremayı ekleyin. Bir taşım daha kaynadıktan sonra tuzunu katın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine pul biber serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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