Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve zeytinyağını bir tencereye alıp, unun rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Kıyılmış taze sarımsak ve soğanı ilave edin. Birkaç kez çevirdikten sonra suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra küp şeklinde doğranmış enginar ve iri kıyılmış rokayı ilave edin. Enginar yumuşayana kadar pişirin ve kremayı ekleyin. Bir taşım daha kaynadıktan sonra tuzunu katın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine pul biber serpin ve sıcak olarak servis yapın.