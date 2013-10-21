Enginarlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy enginar
5 su bardağı su
1 çorba kaşığı krem peynir
2-3 çorba kaşığı yoğurt
Yarım demet dereotu
1 diş sarmısak, tuz
YAPILIŞI
Enginarları dörde bölüp, bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine az su ile açtığınız krem peynir, yoğurt, kıyılmış dereotu ve dövülmüş sarmısak koyun. Bir taşım daha kaynatıp blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.