Enginarlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları dörde bölüp, bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine az su ile açtığınız krem peynir, yoğurt, kıyılmış dereotu ve dövülmüş sarmısak koyun. Bir taşım daha kaynatıp blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.