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Enginarlı Çorba Tarifi

Çok besleyici ve yapımı kolay olan bu tarif sofralarınızın lezzetli misafiri olacak. Enginarlı çorba nasıl yapılır?
Enginarlı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy enginar

5 su bardağı su

1 çorba kaşığı krem peynir

2-3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım demet dereotu

1 diş sarmısak, tuz

YAPILIŞI

Enginarları dörde bölüp, bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine az su ile açtığınız krem peynir, yoğurt, kıyılmış dereotu ve dövülmüş sarmısak koyun. Bir taşım daha kaynatıp blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.
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