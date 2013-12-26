Sofra Çorbalar Enginarlı Çorba Tarifi

Enginarlı Çorba Tarifi

Çok besleyici ve yapımı kolay olan bu tarif sofralarınızın lezzetli misafiri olacak. Enginarlı çorba nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti