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Enginarlı Çorba Tarifi

Çok besleyici ve yapımı kolay olan bu tarif sofralarınızın lezzetli misafiri olacak. Enginarlı çorba nasıl yapılır?
Enginarlı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri enginar

1/4 limonun suyu

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

1/4 demet dereotu

tuz

YAPILIŞI

Ayıklanıp yıkanmış enginarı küçük küpler halinde doğrayarak, limonlu suda haşlayın. Tencereye sıvı yağı ve 2 çorba kaşığı unu ekleyip, un hafifçe sararana dek sürekli karıştırarak kavurun. Sonra sütü karıştırarak katın. Ardından da 4 su bardağı suyu, enginarı, tuzu ekleyip, ağır ateşte çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Çorbayı ateşten alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek, servis yapın.
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