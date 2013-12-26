Enginarlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri enginar
1/4 limonun suyu
4 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
4 su bardağı su
1/4 demet dereotu
tuz
YAPILIŞI
Ayıklanıp yıkanmış enginarı küçük küpler halinde doğrayarak, limonlu suda haşlayın. Tencereye sıvı yağı ve 2 çorba kaşığı unu ekleyip, un hafifçe sararana dek sürekli karıştırarak kavurun. Sonra sütü karıştırarak katın. Ardından da 4 su bardağı suyu, enginarı, tuzu ekleyip, ağır ateşte çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Çorbayı ateşten alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek, servis yapın.