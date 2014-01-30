Erişte Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

Bir tencereye 5 su bardağı suyu aktarıp, içine 2 tablet bulyonu ilave edin. Erişteyi ekleyip, 15 dakika pişirin. Sonrasında ince kıyılmış maydanozu, karabiberi ve tuzu ekleyip, bir taşım kaynatın. Ocaktan indirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Değişik bir lezzet için, et suyu yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Haşlanmış tavuk etinin lezzet katacağı çorbanın böylece çok daha besleyici olmasını sağlayabilirsiniz.