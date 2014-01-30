Erişte Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 su bardağı su
2 tablet et suyu bulyon
1 su bardağı erişte
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
tuz
YAPILIŞI
Bir tencereye 5 su bardağı suyu aktarıp, içine 2 tablet bulyonu ilave edin. Erişteyi ekleyip, 15 dakika pişirin. Sonrasında ince kıyılmış maydanozu, karabiberi ve tuzu ekleyip, bir taşım kaynatın. Ocaktan indirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Değişik bir lezzet için, et suyu yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Haşlanmış tavuk etinin lezzet katacağı çorbanın böylece çok daha besleyici olmasını sağlayabilirsiniz.