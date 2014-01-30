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Erişte Çorbası Tarifi

Hem leziz hem doyurucu olan erişte çorbası nasıl yapılır? İşte erişte çorbası tarifi...
Erişte Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı su

2 tablet et suyu bulyon

1 su bardağı erişte

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

tuz

YAPILIŞI

Bir tencereye 5 su bardağı suyu aktarıp, içine 2 tablet bulyonu ilave edin. Erişteyi ekleyip, 15 dakika pişirin. Sonrasında ince kıyılmış maydanozu, karabiberi ve tuzu ekleyip, bir taşım kaynatın. Ocaktan indirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Değişik bir lezzet için, et suyu yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Haşlanmış tavuk etinin lezzet katacağı çorbanın böylece çok daha besleyici olmasını sağlayabilirsiniz.
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