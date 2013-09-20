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Erişteli Köfteli Çorba Tarifi

Çorba demek haksızlık olur aslında, erişteli köfteli çorba tarifi bir öğün olarak tüketilebilecek nefis bir yemek. Erişteli köfteli çorba tatili nasıl yapılır? İşte tarifi...
Erişteli Köfteli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı erişte

6 su bardağı su

2 dövülmüş sarımsak

Tuz



Köfte için:

200 gram kıyma

2 dal maydanoz

1 çorba kaşığı su

Tuz

Karabiber

Yenibahar



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, su, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak köfteler hazırlayın. Daha sonra sıvıyağda kızartıp kenara alın. Su ve tuzu bir tencereye alıp, kaynatın. Üzerine erişteyi ilave edin. Erişte yumuşayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Yoğurt ve sarmısağı birlikte çırpın. Üzerine çorbanın suyundan bir kepçe ekleyip, karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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