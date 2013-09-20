Erişteli Köfteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, su, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak köfteler hazırlayın. Daha sonra sıvıyağda kızartıp kenara alın. Su ve tuzu bir tencereye alıp, kaynatın. Üzerine erişteyi ilave edin. Erişte yumuşayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Yoğurt ve sarmısağı birlikte çırpın. Üzerine çorbanın suyundan bir kepçe ekleyip, karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.