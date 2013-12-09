Sofra Çorbalar Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Erişte ile daha da doyurucu hale gelen erişteli mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Peki erişteli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti