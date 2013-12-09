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Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Erişte ile daha da doyurucu hale gelen erişteli mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Peki erişteli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek (geceden ıslatılmış)

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

5 su bardağı su

100 gram kıyma

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

5 diş sarmısak

1 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Nane

kırmızıbiber

Karabiber

Bir avuç erişte

Tuz

YAPILIŞI

Soğanı ince kıyıp, yağda kıymayla kavurun. Önceden 10 dakika haşlanmış mercimeği de ekleyip çevirin. alçaları ve 5 su bardağı suyu ilave edin. Çok koyulaşırsa isteğe göre sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin! Yemeğin işmesine yakın sarmısak, sirke, erişte, baharat ve nar ekşisini ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.
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