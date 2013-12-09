Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek (geceden ıslatılmış)
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
5 su bardağı su
100 gram kıyma
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
5 diş sarmısak
1 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Nane
kırmızıbiber
Karabiber
Bir avuç erişte
Tuz
YAPILIŞI
Soğanı ince kıyıp, yağda kıymayla kavurun. Önceden 10 dakika haşlanmış mercimeği de ekleyip çevirin. alçaları ve 5 su bardağı suyu ilave edin. Çok koyulaşırsa isteğe göre sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin! Yemeğin işmesine yakın sarmısak, sirke, erişte, baharat ve nar ekşisini ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.