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Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi

Erişte ile daha da doyurucu hale gelen erişteli yeşil mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Peki erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

5-6 su bardağı su

1 çay bardağı erişte

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı nane

Tuz, pulbiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra 5-6 su bardağı suyla birlikte yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Erişteyi ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra naneyi katın. Bu karışımı çorbaya ilave edip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
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