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Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi

Hem leziz hem doyurucu olan erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte erişteli yoğurt çorbası tarifi...
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı erişte



5 su bardağı su



Bir buçuk su bardağı yoğurt



2 diş dövülmüş sarmısak,



1 adet yumurta,



1 çorba kaşığı un



tuz



Üzeri için:



1 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı nane


YAPILIŞI

Tencereye 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Erişteyi ilave edin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencerede yoğurt, sarmısak, yumurta ve unu çırpın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak 7-8 dakika pişirin. Daha sonra eriştenin içine yavaşça katarken bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Üzeri için tavada erittiğiniz tereyağına nane ilave edin ve daha sonra çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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