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Erişteli Çorba Tarifi

Hem leziz hem doyurucu olan erişte çorbası nasıl yapılır? İşte erişte çorbası tarifi...
Erişteli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

5-6 su bardağı su

1 çay bardağı erişte

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı nane

Tuz, pulbiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra 5- 6 su bardağı suyla birlikte yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Erişteyi ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra naneyi katın. Bu karışımı çorbaya ilave edip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
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