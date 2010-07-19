Erişteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra 5- 6 su bardağı suyla birlikte yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Erişteyi ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra naneyi katın. Bu karışımı çorbaya ilave edip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.