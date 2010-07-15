Erişteli Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3-4 adet kırmızı biber
2 su bardağı erişte
12 adet mantar, 4 su bardağı su
1 su bardağı bezelye
2 adet taze soğan
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı tahin
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı rendelenmiş eski
kaşar peyniri, tuz
YAPILIŞI
Erişteleri tuz eklenmiş bol suda haşlayıp süzün. Diğer taraftan mantarları doğrayıp 4 su bardağı suda haşlayın. Üzerine bezelyeleri, ince kıyılmış taze soğanı ve jülyen doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. Sebzeler yumuşadığı zaman, haşladığınız erişteleri, 1 çorba kaşığı tahin, karabiber, tuz ve 2 çorba kaşığı soya sosunu ekleyin. 2-3 dakika pişirip ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbaya tuz eklerken soya sosunun
da tuzlu olduğunu dikkate almanızı
tavsiye ederiz.