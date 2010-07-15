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Erişteli Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Doyurucu, lezzetli ve şifa kaynağı olan erişteli kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? İşte erişteli kırmızı biber çorbası...
Erişteli Kırmızı Biber Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet kırmızı biber

2 su bardağı erişte

12 adet mantar, 4 su bardağı su

1 su bardağı bezelye

2 adet taze soğan

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı tahin

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı rendelenmiş eski

kaşar peyniri, tuz

YAPILIŞI

Erişteleri tuz eklenmiş bol suda haşlayıp süzün. Diğer taraftan mantarları doğrayıp 4 su bardağı suda haşlayın. Üzerine bezelyeleri, ince kıyılmış taze soğanı ve jülyen doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. Sebzeler yumuşadığı zaman, haşladığınız erişteleri, 1 çorba kaşığı tahin, karabiber, tuz ve 2 çorba kaşığı soya sosunu ekleyin. 2-3 dakika pişirip ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbaya tuz eklerken soya sosunun da tuzlu olduğunu dikkate almanızı tavsiye ederiz.
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