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Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Erişte ile daha da doyurucu hale gelen erişteli mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Peki erişteli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

4 su bardağı su, 1 adet soğan

3 çorba kaşığı mısır yağı

1 çorba kaşığı salça

Tuz ve karabiber

1 çay bardağı erişte

Üzerine: Yoğurt

YAPILIŞI

İnce doğranmış soğanları yağda hafifçe kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Mercimek, su, tuz ve karabiberi ekleyip düdüklü tencerede 15-20 dakika pişirin. Mercimek pişince 1 çay bardağı erişteyi katıp, yumuşayıncaya kadar 10 dakika pişirin. Çorbaları kaselere paylaştırıp, üzerine yoğurt koyarak servis yapın

PÜF NOKTASI

Çorba bekleyince koyulaşırsa, kaynar suyla açabilirsiniz.
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