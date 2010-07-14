Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
4 su bardağı su, 1 adet soğan
3 çorba kaşığı mısır yağı
1 çorba kaşığı salça
Tuz ve karabiber
1 çay bardağı erişte
Üzerine: Yoğurt
YAPILIŞI
İnce doğranmış soğanları yağda hafifçe kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Mercimek, su, tuz ve karabiberi ekleyip düdüklü tencerede 15-20 dakika pişirin. Mercimek pişince 1 çay bardağı erişteyi katıp, yumuşayıncaya kadar 10 dakika pişirin. Çorbaları kaselere paylaştırıp, üzerine yoğurt koyarak servis yapın
PÜF NOKTASI
Çorba bekleyince koyulaşırsa, kaynar
suyla açabilirsiniz.