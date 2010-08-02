Erzincan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymaya tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Küçük köfteler hazırlayın. Bir tencerede tereyağını eritip köfteleri kızartın ve tabağa alın. İçine et suyu veya su ilave edin. Domates ve biber salçasını ekleyip kaynamaya bırakın. Diğer tarafta küçük doğranmış taze fasulyeyi 10-15 dakika haşlayın ve süzün. Kaynayan suya sarmısak, haşlanmış taze fasulye, köfte ve erişteyi katın. Ayrı bir kasede yoğurt, ince kıyılmış nane ve maydanozu karıştırın. Fasulye piştikten sonra yoğurdu azar azar çorbaya ilave edip bir taraftan da karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.