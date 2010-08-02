Erzincan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram kıyma
Tuz, karabiber
100 gram tereyağı
5 su bardağı et suyu veya su
1'er çorba kaşığı domates ve biber salçası
250 gram taze fasulye
4-5 diş dövülmüş sarmısak
Yarım su bardağı küçük köy eriştesi
1 su bardağı yoğurt
2 dal taze nane
5-6 dal maydanoz
YAPILIŞI
Kıymaya tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Küçük köfteler hazırlayın. Bir tencerede tereyağını eritip köfteleri kızartın ve tabağa alın. İçine et suyu veya su ilave edin. Domates ve biber salçasını ekleyip kaynamaya bırakın. Diğer tarafta küçük doğranmış taze fasulyeyi 10-15 dakika haşlayın ve süzün. Kaynayan suya sarmısak, haşlanmış taze fasulye, köfte ve erişteyi katın. Ayrı bir kasede yoğurt, ince kıyılmış nane ve maydanozu karıştırın. Fasulye piştikten sonra yoğurdu azar azar çorbaya ilave edip bir taraftan da karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.