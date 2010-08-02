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Erzincan Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan yöresel bir lezzet. Erzincan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Erzincan Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ERZİNCAN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

Tuz, karabiber

100 gram tereyağı

5 su bardağı et suyu veya su

1'er çorba kaşığı domates ve biber salçası

250 gram taze fasulye

4-5 diş dövülmüş sarmısak

Yarım su bardağı küçük köy eriştesi

1 su bardağı yoğurt

2 dal taze nane

5-6 dal maydanoz

YAPILIŞI

Kıymaya tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Küçük köfteler hazırlayın. Bir tencerede tereyağını eritip köfteleri kızartın ve tabağa alın. İçine et suyu veya su ilave edin. Domates ve biber salçasını ekleyip kaynamaya bırakın. Diğer tarafta küçük doğranmış taze fasulyeyi 10-15 dakika haşlayın ve süzün. Kaynayan suya sarmısak, haşlanmış taze fasulye, köfte ve erişteyi katın. Ayrı bir kasede yoğurt, ince kıyılmış nane ve maydanozu karıştırın. Fasulye piştikten sonra yoğurdu azar azar çorbaya ilave edip bir taraftan da karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.
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