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Etli Otlu Çorba Tarif

Dereotu ve etin muhteşem lezzeti etli otlu çorba da birleşiyor. Etli otlu çorba nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Etli Otlu Çorba Tarif
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

250 gram kuşbaşı et

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

6 su bardağı sıcak su



Terbiye için:

6 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı un

6'şar dal dereotu, nane ve maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kızdırılmış tencereye eti koyun ve et suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Yağı ekleyin ve 5 dakika kavurun. Salça ve kıyılmış soğan ilave edin. 1-2 dakika kavurun. 6 su bardağı sıcak suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir kapta terbiye için yoğurt ve unu çırpın. Terbiyenin içine 2-3 kepçe çorba suyundan alın ve karıştırarak ılıtın. Kesilmemesi için bir yandan çorbaya eklerken bir yandan da çorbayı karıştırın. Bir taşım kaynadıktan sonra kıyılmış dereotu, nane ve maydanoz ilave edin.

PÜF NOKTASI

Un ve yoğurtla hazırladığınız terbiyeyi çorbaya katarken kesilmemesi için azar azar ve mutlaka karıştırarak ekleyin.
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