Etli Otlu Çorba Tarif

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kızdırılmış tencereye eti koyun ve et suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Yağı ekleyin ve 5 dakika kavurun. Salça ve kıyılmış soğan ilave edin. 1-2 dakika kavurun. 6 su bardağı sıcak suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir kapta terbiye için yoğurt ve unu çırpın. Terbiyenin içine 2-3 kepçe çorba suyundan alın ve karıştırarak ılıtın. Kesilmemesi için bir yandan çorbaya eklerken bir yandan da çorbayı karıştırın. Bir taşım kaynadıktan sonra kıyılmış dereotu, nane ve maydanoz ilave edin.