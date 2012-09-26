Etli Otlu Çorba Tarif

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
250 gram kuşbaşı et
1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
6 su bardağı sıcak su
Terbiye için:
6 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı un
6'şar dal dereotu, nane ve maydanoz
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Kızdırılmış tencereye eti koyun ve et suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Yağı ekleyin ve 5 dakika kavurun. Salça ve kıyılmış soğan ilave edin. 1-2 dakika kavurun. 6 su bardağı sıcak suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir kapta terbiye için yoğurt ve unu çırpın. Terbiyenin içine 2-3 kepçe çorba suyundan alın ve karıştırarak ılıtın. Kesilmemesi için bir yandan çorbaya eklerken bir yandan da çorbayı karıştırın. Bir taşım kaynadıktan sonra kıyılmış dereotu, nane ve maydanoz ilave edin.
PÜF NOKTASI
Un ve yoğurtla hazırladığınız terbiyeyi çorbaya katarken kesilmemesi için azar azar ve mutlaka karıştırarak ekleyin.