Etli Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

250 gram kuzu eti Yeteri kadar su 5-6 çorba kaşığı yoğurt 3 çorba kaşığı un 2 çorba kaşığı tereyağı 1'er çay kaşığı pul biber ve nane Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış kuzu etini 5 su bardağı suda yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kenara ayırın. Ayrı bir yerde yoğurt ve unu topaklanmadan çırpın. Etin haşlama suyuna sıcak su ekleyip, 5 su bardağı suya tamamlayın. Suyu yavaş yavaş ve çırparak yoğurtlu karışıma ekleyip, 15 dakika pişirin. Et ve tuz ilave edip, 5 dakika daha pişirin. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ve naneyi gezdirip servis yapın.