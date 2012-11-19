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Etli Yoğurt Çorbası Tarifi

Hem içerdiği yoğunluk hem de lezzetiyle sofranızda yerini alacak olan etli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Etli Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuzu eti

Yeteri kadar su

5-6 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1'er çay kaşığı pul biber ve nane

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış kuzu etini 5 su bardağı suda yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kenara ayırın. Ayrı bir yerde yoğurt ve unu topaklanmadan çırpın. Etin haşlama suyuna sıcak su ekleyip, 5 su bardağı suya tamamlayın. Suyu yavaş yavaş ve çırparak yoğurtlu karışıma ekleyip, 15 dakika pişirin. Et ve tuz ilave edip, 5 dakika daha pişirin. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ve naneyi gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbaya arzuya göre 2 diş kıyılmış sarmısak da ekleyebilirsiniz.
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