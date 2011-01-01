Etli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kemikli etleri yıkayıp, tencereye koyun. Üzerine 3 su bardağı su koyup iyice haşlayın. 1 saat sonra suyunu süzgeçten bir kaba aktarın ve süzün. Etleri kemiklerinden didikleyip, et suyunun içine koyun. Tencereye biraz yağ koyup eritin. Üzerine unu döküp, 2 dakika kavurun. Daha sonra üzerine et suyu ve karışımı koyup, ocaktan alırken sirke ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. İsterseniz nane veya bol maydanoz koyabilirsiniz.