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Etli Çorba Tarifi

Etli çorba besin değeri olarak tatmin edici ve doyurucu bir lezzet. Peki etli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Etli Çorba Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kemikli et

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı et suyu

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

Nane veya maydanoz

YAPILIŞI

Kemikli etleri yıkayıp, tencereye koyun. Üzerine 3 su bardağı su koyup iyice haşlayın. 1 saat sonra suyunu süzgeçten bir kaba aktarın ve süzün. Etleri kemiklerinden didikleyip, et suyunun içine koyun. Tencereye biraz yağ koyup eritin. Üzerine unu döküp, 2 dakika kavurun. Daha sonra üzerine et suyu ve karışımı koyup, ocaktan alırken sirke ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. İsterseniz nane veya bol maydanoz koyabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

1 yaş ve sonrası çocuklar için uygundur.
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