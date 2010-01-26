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Etli Mercimek Çorbası Tarifi

Hem içerdiği yoğunluk hem de lezzetiyle sofranızda yerini alacak olan etli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Etli Mercimek Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram yağsız kuşbaşı dana eti

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1'er adet patates ve havuç

1 adet soğan

5-6 su bardağı su

Tuz, karabiber



Süslemek için:

Maydanoz, pul biber


YAPILIŞI

Eti suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Su ile birlikte tencereye alıp, orta ateşte kaynatın. Mercimeği ayıklayıp, yıkayın ve tencereye ilave edin. Kaynamaya başlayınca tuzu katın. Patatesi ve havucu küp şeklinde doğrayıp, tenceredeki karışıma ilave edin. Dörde bölünmüş soğanı ve karabiberi ekleyin. İyice pişirin. Eti ayırıp, kalan karışımı blenderden geçirin. Bir kenara ayırdığınız kuşbaşı eti çorbaya ilave edip bir taşım kaynatın. Maydanoz ve pul biberle süsleyip, sıcak servis yapın
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