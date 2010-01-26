Etli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Su ile birlikte tencereye alıp, orta ateşte kaynatın. Mercimeği ayıklayıp, yıkayın ve tencereye ilave edin. Kaynamaya başlayınca tuzu katın. Patatesi ve havucu küp şeklinde doğrayıp, tenceredeki karışıma ilave edin. Dörde bölünmüş soğanı ve karabiberi ekleyin. İyice pişirin. Eti ayırıp, kalan karışımı blenderden geçirin. Bir kenara ayırdığınız kuşbaşı eti çorbaya ilave edip bir taşım kaynatın. Maydanoz ve pul biberle süsleyip, sıcak servis yapın