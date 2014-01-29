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Fesleğen Çorba Tarifi

Sofranızdan eksik etmeyin. Mutlaka denenmesi gereken lezzet. Fesleğenli çorba nasıl yapılır? Fesleğen çorbası tarifi...
Fesleğen Çorba Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy patates

1 adet küçük boy soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı fesleğen

YAPILIŞI

Soğanı soyup incecik doğrayın. Patatesi soyup minik küpler halinde doğrayın. Soğan ve patatesi, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile hafifçe pembeleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 5 dakika pişirin. Sonra 2 su bardağı sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve fesleğeni ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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