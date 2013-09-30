Fesleğenli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı soyup incecik doğrayın. Patatesi soyup minik küpler halinde doğrayın. Soğan ve patatesi, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile hafifçe pembeleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 5 dakika pişirin. Sonra 2 su bardağı sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve fesleğeni ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.