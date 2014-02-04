Fesleğenli Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye salçayı, tereyağını ve unu koyup, 3 dakika kavurun. Unun rengi değişince üzerine süt ve suyu ilave edip, çırpma teli ile çırparak 6 dakika kaynatın. Ardından ince kıyılmış fesleğen ve tuzu katıp 1 dakika daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına aktarıp üzerlerine çiğ krema ilave ederek servis yapın.