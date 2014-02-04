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Fesleğenli Yaz Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmeyin. Mutlaka denenmesi gereken lezzet. Fesleğenli yaz çorbası nasıl yapılır? Fesleğenli yaz çorbası tarifi...
Fesleğenli Yaz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

2-3 dal fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı çiğ krema

YAPILIŞI

Tencereye salçayı, tereyağını ve unu koyup, 3 dakika kavurun. Unun rengi değişince üzerine süt ve suyu ilave edip, çırpma teli ile çırparak 6 dakika kaynatın. Ardından ince kıyılmış fesleğen ve tuzu katıp 1 dakika daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına aktarıp üzerlerine çiğ krema ilave ederek servis yapın.
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