Fesleğenli Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
2 su bardağı su
2-3 dal fesleğen
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı çiğ krema
YAPILIŞI
Tencereye salçayı, tereyağını ve unu koyup, 3 dakika kavurun. Unun rengi değişince üzerine süt ve suyu ilave edip, çırpma teli ile çırparak 6 dakika kaynatın. Ardından ince kıyılmış fesleğen ve tuzu katıp 1 dakika daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına aktarıp üzerlerine çiğ krema ilave ederek servis yapın.