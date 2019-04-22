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Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası

Fesleğenli domates çorbası nasıl yapılır? Fesleğenli sütlü domates çorbası tarifi...
Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy domates



2'şer çorba kaşığı tereyağı ve zeytinyağı



1 adet soğan



2 diş sarmısak



1'er çorba kaşığı un ve domates salçası



2 su bardağı süt



2 su bardağı su



1-2 tutam karabiber



1.5 çorba kaşığı krema



1 çay kaşığı toz fesleğen, tuz



Üzeri için : Taze fesleğen


YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek karıştırın. Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısak ilave edip, soğan şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin. Un ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Salça ekleyip tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Domateslerin kabuklarını temizleyip küçük küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Süt ve suyu katıp, kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, karabiberini ayarlayın ve domates yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Yeniden ocağa oturtup, krema ilave edin ve karıştırarak 5 dakika pişirin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın ve taze fesleğenle süsleyip sıcak olarak servis yapın.

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