Filizli Bahar Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencere kaynamış suya bezelye filizlerini atıp kısık ateşte 5 dakika haşlayın. Üzerine nohut filizlerini ilave edip 3 dakika haşlayın. Sonra buğday filizleri ve pazıyı da ekleyip 1 dakika haşlayın. Süzgece alıp, suyunu iyice süzün. Ayrı bir yerde yoğurt, kıyılmış nane, zeytinyağı, su ve tuzu iyice çırpın. Haşlanmış filizli karışımı bir kaseye alın. Yoğurtlu karışımı ilave edip harmanlayın. Üzerlerini filizlerle süsleyip soğuk olarak servis yapın.