Filizli Bahar Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket bezelye filizi
1 paket nohut filizi
1/2 paket buğday filizi
1 kase ince kıyılmış pazı
2 su bardağı süzme yoğurt
8-9 yaprak ince kıyılmış taze nane
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su, tuz
SÜSLEMEK IÇIN: Bezelye, nohut ve buğday filizi
YAPILIŞI
Bir tencere kaynamış suya bezelye filizlerini atıp kısık ateşte 5 dakika haşlayın. Üzerine nohut filizlerini ilave edip 3 dakika haşlayın. Sonra buğday filizleri ve pazıyı da ekleyip 1 dakika haşlayın. Süzgece alıp, suyunu iyice süzün. Ayrı bir yerde yoğurt, kıyılmış nane, zeytinyağı, su ve tuzu iyice çırpın. Haşlanmış filizli karışımı bir kaseye alın. Yoğurtlu karışımı ilave edip harmanlayın. Üzerlerini filizlerle süsleyip soğuk olarak servis yapın.