Fındık Turplu Çorba

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı ince jülyen doğrayıp zeytinyağında yumuşayana dek soteleyin. Jülyen doğranmış pancar ve zencefil ilave edip sotelemeye devam edin. Kabuğuyla incecik dilimlenmiş turp ekleyip rengi dönene dek soteleyin. Patatesin kabuklarını soyup, küp doğrayın ve tencereye alın. Patateslerin üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlayın ve ocaktan alın. Üzerine turplu karışımı ilave edip birlikte blenderden geçirin. Üzerine sebze suyu veya su ilave edip kaynatın. Tuz, limon kabuğu rendesi ve krema ekleyip 1 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.