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Fındık Turplu Çorba

Fındık Turplu Çorba
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 demet fındık turbu (2 su bardağı dilimlenmiş fındık turbu)

6 adet arpacık soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 orta boy pancar

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 adet orta boy patates

3 su bardağı sebze veya tavuk suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

50 ml krema, tuz

YAPILIŞI

Soğanı ince jülyen doğrayıp zeytinyağında yumuşayana dek soteleyin. Jülyen doğranmış pancar ve zencefil ilave edip sotelemeye devam edin. Kabuğuyla incecik dilimlenmiş turp ekleyip rengi dönene dek soteleyin. Patatesin kabuklarını soyup, küp doğrayın ve tencereye alın. Patateslerin üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlayın ve ocaktan alın. Üzerine turplu karışımı ilave edip birlikte blenderden geçirin. Üzerine sebze suyu veya su ilave edip kaynatın. Tuz, limon kabuğu rendesi ve krema ekleyip 1 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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