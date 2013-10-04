Fındıklı Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram brokoli
5 çorba kaşığı sıvıyağ
6 çorba kaşığı konserve mısır tanesi
4 çorba kaşığı un
1 adet et suyu tableti
6 su bardağı soğuk su
Tuz
Üzerine:
4 çorba kaşığı kıyılmış fındık
YAPILIŞI
Brokolileri minik çiçekler halinde ayırıp 1 çorba kaşığı yağ ile 1-2 dakika kavurup kenara alın. Kalan yağı bir tencereye alıp kızdırın. Unu ilave ederek, rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 çorba kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.