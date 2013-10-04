DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Fındıklı Brokoli Çorbası Tarifi

Fındıklı Brokoli Çorbası Tarifi

Lezzeti ile dikkat çeken fındıklı brokoli çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Fındıklı Brokoli Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram brokoli

5 çorba kaşığı sıvıyağ

6 çorba kaşığı konserve mısır tanesi

4 çorba kaşığı un

1 adet et suyu tableti

6 su bardağı soğuk su

Tuz



Üzerine:

4 çorba kaşığı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Brokolileri minik çiçekler halinde ayırıp 1 çorba kaşığı yağ ile 1-2 dakika kavurup kenara alın. Kalan yağı bir tencereye alıp kızdırın. Unu ilave ederek, rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 çorba kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN