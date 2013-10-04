Fındıklı Brokoli Çorbası Tarifi

Brokolileri minik çiçekler halinde ayırıp 1 çorba kaşığı yağ ile 1-2 dakika kavurup kenara alın. Kalan yağı bir tencereye alıp kızdırın. Unu ilave ederek, rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 çorba kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.