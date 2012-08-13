Fırın Domatesli Soğanlı Domates Çorbası

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Fırın tepsisi üzerine zeytinyağ dökerek başlıyoruz, üzerine dilimlenmiş domatesleri güzelce diziyoruz. onun üzerine halka olarak kesilmiş kırmızı soğan, sarımsaklar ve taze kekik. Bu işlemin ardından 190 derece ısıtılmış fırına pişmeleri icin koyuyoruz. Yaklaşık 30 ile 40 Dk arası suruyor. ben hafif yanmış ve isli tadi sevdiğimden, sarımsakların ve domatesleri az karartiyorum fırında. Fırında piştikten sonra, derin tencere içine alip, orta ateşte az daha pişiriyoruz ki yumuşayan sebzeler iyicene kendilerini salsınlar. Limon suyunu da eklemeyi unutmayalım. Soğanın hafif şekerli tadını balanslamak icin limon ekşisi ekliyoruz. Karabiberleri top halinde çorbamızın icine atiyoruz. Domates püresi ekleyerek, istediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz. Ben yarım su bardağı koymayı tercih ediyorum. Su ekleyerek harlı ateşte kaynamasını bekliyoruz.Kaynadıktan sonra blender'dan geçiriyoruz ve son olarak süzgeçten geçirerek servis yapılabilir hale getiriyoruz.



Afiyet Olsun.