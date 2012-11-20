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Fıstık Çorbası Tarifi

Oldukça doyurucu olan fıstık çorbası nasıl yapılmalı? İşte fıstık çorbası tarifi...
Fıstık Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram antep fıstığı

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber

YAPILIŞI

Tavuk etini bir tencereye alın. Su ve tuz ilave edip, 10 dakika haşlayın. Eti içinden çıkarın ve elinizle didikleyin. Tereyağını tencereye alıp, kızdırın. Un ilave edip, pembeleşene kadar kavurun. Sütü yavaşça ilave ederken, bir yandan da karıştırın. Göz göz olmaya başlayınca, tavuğu haşladığınız soğumuş tavuk suyunu üzerine katın ve bir çırpıcı ile karıştırarak topaklanmasını önleyin. Koyulaştıktan sonra, didiklenmiş tavuk etini katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Servis yapmadan önce antep fıstığını ekleyin. Diğer taraftan tavada tereyağı ve pul biberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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