Fıstık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini bir tencereye alın. Su ve tuz ilave edip, 10 dakika haşlayın. Eti içinden çıkarın ve elinizle didikleyin. Tereyağını tencereye alıp, kızdırın. Un ilave edip, pembeleşene kadar kavurun. Sütü yavaşça ilave ederken, bir yandan da karıştırın. Göz göz olmaya başlayınca, tavuğu haşladığınız soğumuş tavuk suyunu üzerine katın ve bir çırpıcı ile karıştırarak topaklanmasını önleyin. Koyulaştıktan sonra, didiklenmiş tavuk etini katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Servis yapmadan önce antep fıstığını ekleyin. Diğer taraftan tavada tereyağı ve pul biberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.