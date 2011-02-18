Gaspacho (Yaz çorbası) Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg olgun domates
1 adet soğan
1 adet salatalık
1 adet dolmalık biber
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı sirke
Tuz
YAPILIŞI
Domatesleri kabuklarından temizleyin. Soğanı, salatalığı ve dolmalık biberi küp şeklinde doğrayın. Hazırladığınız bu malzemelerin tümünü derin bir kapta karıştırın. Ardından zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyerek blenderde püre haline getirin. Buzdolabına yerleştirin. Soğuduğunda servis tabağına alarak içine birkaç parça buz ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yaz ayları için ideal olan yaz çorbasını küçük doğradığınız soğan, salatalık, biber ve kızarmış ekmekle de servis yapabilirsiniz.