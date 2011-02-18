Gaspacho (Yaz çorbası) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri kabuklarından temizleyin. Soğanı, salatalığı ve dolmalık biberi küp şeklinde doğrayın. Hazırladığınız bu malzemelerin tümünü derin bir kapta karıştırın. Ardından zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyerek blenderde püre haline getirin. Buzdolabına yerleştirin. Soğuduğunda servis tabağına alarak içine birkaç parça buz ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.