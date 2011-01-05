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Sofra / Çorbalar / Gazpacho Çorba Tarifi

Gazpacho Çorba Tarifi

İspanyol mutfağından farklı ve lezzetli mi lezzetli bir çorba tarifi... Gazpacho nasıl yapılır? İşte tarifi...
Gazpacho Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg domates

1 adet küçük boy soğan

1/4 adet kırmızı dolmalık biber

2 adet salatalık

4 dilim ekmek

3 diş sarımsak

4 çay kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

4 tatlı kaşığı sirke

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarının kolay soyulması için 10 saniye sıcak suda bekletip çıkartın. Kabuklarını soyun ve doğrayın. Ekmekleri ıslatın ve suyunu sıkın. Domates ve ekmekleri robotta çekin. Sarımsak, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip tekrar çekin. Kırmızı dolmalık biber, soğan ve salatalığı gelişigüzel doğrayın. Robottaki malzemeye ekleyin. Tekrar çekin. Dolapta soğuttuktan sonra kızarmış ekmekle birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Gazpacho’nun püre gibi olmamasına dikkat etmek gerekir. İçinde parçalar olmalı, bu yüzden robotta fazla çekilmemelidir.
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