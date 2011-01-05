Gazpacho Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarının kolay soyulması için 10 saniye sıcak suda bekletip çıkartın. Kabuklarını soyun ve doğrayın. Ekmekleri ıslatın ve suyunu sıkın. Domates ve ekmekleri robotta çekin. Sarımsak, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip tekrar çekin. Kırmızı dolmalık biber, soğan ve salatalığı gelişigüzel doğrayın. Robottaki malzemeye ekleyin. Tekrar çekin. Dolapta soğuttuktan sonra kızarmış ekmekle birlikte servis yapın.