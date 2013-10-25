Gendimeli Süt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gendimayı bir gece öncesinden üzerine çıkacak kadar su ekleyip, bekletin ve ertesi gün 20 dakika kaynatın. Bir tencerede tereyağını eritip kızdırın ve unu pembeleşene kadar kavurun. Kavrulan una soğuk sütü ekleyip, topaklanmaması için bir yandan da karıştırın. Haşladığınız gendimeyi suyuyla birlikte ilave edin ve bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarladıktan sonra kıyılmış reyhan ve nane ekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.